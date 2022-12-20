بعد قرار توقيفه عن العمل.. هذا أول ردّ من القاضي شادي قردوحي

القرار الذي أصدره وزير العدل هنري خوري بحقه ، والذي يقضي بوقفه عن العمل طيلة فترة محاكمته أمام المجلس التأديبي. ردّ القاضي شادي قردوحي على، والذي يقضي بوقفه عن العمل طيلة فترة محاكمته أمام المجلس التأديبي.

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وفي سلسلة تغريداتٍ له عبر "تويتر"، قال قردوحي: "وسام جديد على صدري وقفي عن العمل.. برافو يا فاسدي القضاء وهنري خوري".

وأردف: "السبب الحقيقي كيف تجرأت وطلبت رد الرئيس الأول التمييزي سهيل عبود.. هني فراعنة فوق القانون".

وتابع: "تغيبت عن العمل، وأنا غير معتكف وضد الاعتكاف بينما 450 قاض معتكفين من أشهر.. والأجمل دون ابلاغي ولا استماعي.. اي عدنان عضوم هيدا الزمن العبودي نسبة لسهيل عبود".