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لبنان
بعد قرار توقيفه عن العمل.. هذا أول ردّ من القاضي شادي قردوحي
Lebanon 24
20-12-2022
|
05:43
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ردّ القاضي شادي قردوحي على
القرار الذي أصدره وزير العدل هنري خوري بحقه
، والذي يقضي بوقفه عن العمل طيلة فترة محاكمته أمام المجلس التأديبي.
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وفي سلسلة تغريداتٍ له عبر "تويتر"، قال قردوحي: "وسام جديد على صدري وقفي عن العمل.. برافو يا فاسدي القضاء وهنري خوري".
وأردف: "السبب الحقيقي كيف تجرأت وطلبت رد الرئيس الأول التمييزي سهيل عبود.. هني فراعنة فوق القانون".
وتابع: "تغيبت عن العمل، وأنا غير معتكف وضد الاعتكاف بينما 450 قاض معتكفين من أشهر.. والأجمل دون ابلاغي ولا استماعي.. اي عدنان عضوم هيدا الزمن العبودي نسبة لسهيل عبود".
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