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لبنان

إطلاق نار على محل في بعلبك... ما القصة؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 05:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلحين من ال ع، أطلقوا النار على محل لتصليح الاطارات يملكه علي غانم في مدينة بعلبك، بسبب خلاف على تصليح إطار سيارة.
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