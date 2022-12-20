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لبنان

"الخارجية": تقرير ونتائج جائزة التميز الاعلامي العربي 2023

Lebanon 24
20-12-2022 | 06:28
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عمم مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية بالتكليف في وزارة الخارجية والمغتربين السفير حسين حيدر، نسخة من كتاب المندوبية اللبنانية الدائمة لدى جامعة الدول العربية - القاهرة، رقم 1328/ج/8 تاريخ 24/11/2022، المتضمن مذكرة الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والمرفق بها تقرير ونتائج الاجتماع الاول للجنة جائزة التميز الاعلامي العربي 2023 (20و21/11/2022) الذي اعتذرت وزارة الخارجية عن عدم المشاركة فيه.
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وأشار التقرير الى ان المشاركين "توافقوا في الاجتماع على اعتماد المقترح المصري المتمثل بموضوع "الاعلام البيئي"، على ان يكون شعار الجائزة هو "التغير المناخي والمستقبل". واصدر اعضاء اللجنة اعلانا لمسابقة الدورة السابعة لجائزة التميز الاعلامي العربي 2023، علما انه سيتم الاعلان عن المسابقة اعتبارا من 1/12/2022 وان آخر موعد للتقديم هو 1/4/2023".
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