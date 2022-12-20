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لبنان

سيدرا غادرت المنزل ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 06:40
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غادرت الفتاة القاصر سيدرا عناني البالغة من العمر 16 سنة منزل عائلتها في ضهر المغر في طرابلس، منذ صباح الأمس، ولم تعد.
 
لمن يعرف عنها أيّ شيء التواصل على الرقم 70499691.
 
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