سيدرا غادرت المنزل ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

غادرت الفتاة القاصر سيدرا عناني البالغة من العمر 16 سنة منزل عائلتها في ضهر المغر في طرابلس، منذ صباح الأمس، ولم تعد.

لمن يعرف عنها أيّ شيء التواصل على الرقم 70499691.