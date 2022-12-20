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لبنان

في الهرمل... أصيب بإطلاق نار مع أقاربه!

Lebanon 24
20-12-2022 | 06:40
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اصيب المواطن ر.ح بجروح  اثر تبادل لاطلاق النار مع أقارب له، نقل على اثرها الى مستشفى البتول الهرمل، وتقوم الاجهزة الامنية بالتحقيق في الحادثة .

وشهدت المدينة إنتشارا للجيش.

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المصدر: الوكالة الوطنية
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