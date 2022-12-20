حادث سير مروّع وحالة الجريح حرجة (صور)

أُصيب شاب في حادث سير مروّع بعد إصطدام سيارته بعامود كهرباء في بلدة دير قانون رأس العين.

وعلى الفور عملت فرق الاسعاف على نقله إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، ووُصفت حالته بالحرجة.