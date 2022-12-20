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لبنان

حادث سير مروّع وحالة الجريح حرجة (صور)

Lebanon 24
20-12-2022 | 06:44
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أُصيب شاب في حادث سير مروّع بعد إصطدام سيارته بعامود كهرباء في بلدة دير قانون رأس العين.
 
وعلى الفور عملت فرق الاسعاف على  نقله إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، ووُصفت حالته بالحرجة.
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