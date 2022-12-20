إقفال سوبرماركت بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه (صور)

ضبط مندوبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في سوبرماركت في كفرحتى.

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وبناء لاشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان وفي حضور رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج ومؤازرة امنية من جهاز الامن العام في مدينة صيدا، تم تلف البضاعة المضبوطة واقفال السوبرماركت بالشمع الاحمر، وتوقيف صاحبه.كما تابعت فرق المصلحة دورياتها في مناطق برج رحال ديرقانون، النهر، وارزي، وتم تنظيم 4 محاضر ضبط في الزرارية بسبب مخالفة اصحاب المولدات واصحاب المحطات للتسعيرة الرسمية.