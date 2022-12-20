"إنتحال صفة"... الصليب الأحمر اللبناني ينبّه!

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صدر عن الصليب الأحمر اللبناني البيان التالي: "يقوم بعض الأشخاص بزيارات إلى المنازل والمؤسسات طالبين التبرع المالي ، مدعين أنهم يمثلون جمعية الصليب الأحمر اللبناني، لهذا تلفت الجمعية عناية المواطنين الكرام بأنها لا تقوم بجمع التبرعات في هذه الفترة وبهذه الطريقة، وبالتالي التمني عليهم التنبه وتبليغ القوى الأمنية فور تعرضهم لمثل هذا الموقف".وأضاف: "والصليب الأحمر اللبناني إذ يشكر المواطنين الكرام على دعمهم المتواصل لأعماله الإنسانية يحتفظ بحق الادعاء على كل من ينتحل صفته واسمه تحت أي ظرف من الظروف".