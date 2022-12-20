علامة التقى نائباً في البرلمان الاوروبي.. وهذا ما تمّ بحثه

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي فرنسوا كزافييه بيلامي، وعرضا الاوضاع العامة في لبنان، وكيفية ايجاد الحلول للمشكلات التي يمر بها.

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وشدد الطرفان على "دعم لبنان في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الصحي"، وتناولا ملف النازحين السوريين.



وأكد علامة "ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة والعمل على عودتهم الى بلدهم".



