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لبنان

أُطلقت من لبنان... إسرائيل تزعم إسقاط مسيرة تابعة لـ"حزب الله" (صورة)

Lebanon 24
20-12-2022 | 07:30
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ قوات جيش الدفاع قامت بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، أُطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.
 
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مسيرة

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