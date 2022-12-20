زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ قوات جيش الدفاع قامت بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، أُطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

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