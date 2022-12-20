فرعية "الاشغال" النيابية تابعت الخطوات المطلوبة لحماية صوامع المرفأ الجنوبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة متابعة موضوع الخطوات المطلوبة لحماية الصوامع الجنوبية من اهراءات المرفأ وازالة الحبوب من داخلها، جلسة برئاسة النائب فؤاد مخزومي وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين والنواب: سجيع عطية، غسان حاصباني، نجاة عون صليبا وعدنان طرابلسي وممثلون عن الادارات المعنية.

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