بري عرض الاوضاع مع عكر... وهذا ما قدمته له

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، نائبة رئيس مجلس الوزراء السابق الوزيرة السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للاوضاع وآخر المستجدات السياسية.

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