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لبنان

بري عرض الاوضاع مع عكر... وهذا ما قدمته له

Lebanon 24
20-12-2022 | 08:33
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، نائبة رئيس مجلس الوزراء السابق الوزيرة السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للاوضاع وآخر المستجدات السياسية.
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كما قدمت عكر لرئيس المجلس كتاباً عن العاصمة بيروت ما بين العام 1840 و1918 يحتوي على صور نادرة لبيروت القديمة، جمعها متحف "نابو " للحفاظ على الموروث التاريخي الذي يجسد ماضي بيروت التاريخي في تلك الحقبة .
المصدر: الوكالة الوطنية
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