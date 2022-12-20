جنبلاط أبرق إلى سفيرة إيرلندا مدينًا بشدة الهجوم الذي استهدف قوات اليونيفيل

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى سفيرة إيرلندا في لبنان نوالا اوبراين، مدينًا بشدة الهجوم الذي استهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي.



وجاء في نص البرقية: "إنني إذ أكرر إدانتي بشدة للهجوم الذي استهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي، فإن المشاركة الإيرلندية في اليونيفيل كانت بنّاءة للغاية لسنوات، ودورها في الجنوب أساسي في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ وفي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ويجب تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة ومحاكمتهم وفقًا للقوانين المعمول بها. واذ تبقى مشاعرنا مع عائلة الضحية وأصدقائها، أتقدم منكم في هذه اللحظات الحزينة بأحر التعازي والمواساة".

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