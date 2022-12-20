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لبنان

"وزيرة معروفة باستقامتها"... تغريدة جديدة لغادة عون!

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:18
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" كاتبة: "مع تحفظي لجهة ما ورد في الصحف الاجنبية. فالسيدة ماريا أرينا هي وزيرة سابقة في بلجيكا ومعروفة باستقامتها. وان تورط مساعدتها لا يعني انها متورطة. لكن ما يحصل يبين الى اي مدى اي فعل فساد في الدول الاجنبية يلاحق بدون هوادة. وما بتقوم الدني وما بتقعد كما يحصل عندنا".
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وكانت القاضية عون غردت في وقت سابق عن هذا الموضوع: "الاعلام التعيس عنا فهم انو Eva kAli Maria Arena يعني هيدا مش بس اعلام رخيص بس كمان بيشوه الوقائع لذلك رجاء اعرضوا عنهم وما تسمعولهم".
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