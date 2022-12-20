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لبنان

حالتها حرجة... طفلة سقطت من باص مدرسيّ على طريق عام الضنية

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:12
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من باصٍ مدرسيّ على طريق عام الضنية، في محلة اردة.
 
وقد وُصفت حالتها بالحرجة.
 
 
 
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طفلة

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