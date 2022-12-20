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لبنان

سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:21
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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس.
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وقد تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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سليمان

فرنجية

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