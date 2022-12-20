سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس.

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