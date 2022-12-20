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لبنان

الحلبي: اللجنة الرباعية لم تتوصل الى نتيجة وفي الوقت الحاضر لن تجتمع

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:27
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قال وزير التربية عباس الحلبي لـ"الجديد"، إنّ "اللجنة الرباعية لم تتوصل الى نتيجة، وفي الوقت الحاضر لن تجتمع"، وأضاف "لشو ما زال ما في توافق".
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