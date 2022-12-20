جريح في إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ تطوّر الى اطلاق نار في محلة الخناق - طرابلس، بالقرب من شارع المعارض. وقد أُصيب "ف.م" بطلق ناري في قدمه، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.



‏‎وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل المصاب الى مستشفى المظلوم.

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