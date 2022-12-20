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لبنان

بخاري: مواقف الراعي خريطة طريق للحلول

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:40
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إستقبل  البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، الذي قدم التهاني بالأعياد، مثنيا على "المواقف الوطنية للبطريرك الراعي الوطنية التي تشكل ضمانا وخريطة طريق للحلول".
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واذ اكد بخاري "وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان وشعبه"، اشار  الى "العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده بلبنان وبالبطريركية المارونية خصوصا".

ثم التقى المستشار الثقافي في السفارة الايرانية كميل باقر الذي شدد على "اهمية لقاء البطريرك الماروني في اطار زيارات التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح والسنة الجديدة، وتقديم التمنيات  الى الشعب اللبناني بتحسن الظروف الإقتصادية والمعيشية، والرجوع الى تعاليم الأنبياء لحل الأزمات والمشاكل الموجودة في مجتمعاتنا وفي المنطقة ولبنان والعالم".

ومن زوار  بكركي المدير العام  لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير الذي هنأه بالاعياد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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