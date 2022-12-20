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لبنان

وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة للمسؤولين اللبنانيين: لتسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد

Lebanon 24
20-12-2022 | 10:25
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دعت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا المسؤولين اللبنانيين إلى تسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد.
 
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