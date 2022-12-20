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لبنان

عون: سنكمل عملنا بكشف الفاسدين والمُحاسبة ليست صعبة

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:25
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أكّد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّ لبنان بحاجة لرئيس يستطيع أن يُكمل الطريق، معتبراً أنّ المحاسبة ليست صعبة، وقال: "علينا الإصرار على ذلك فأبناؤنا يهاجرون من أجل تلقي العلم ولا يعودون".
وفي كلمةٍ له بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، اليوم الثلاثاء، قال عون: "اشتقت لكم وكما قلت يوم تركت بعبدا لقد أنهينا مرحلة وبدأنا أخرى جديدة لنكمل عملنا بكشف الفاسدين".
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وأردف: "أمامنا 3 إلى 4 سنوات لنتنفس، بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات، وعلينا الحفاظ على خطّنا السياسي وعلى المحاسبة".
وتابع: "علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن".

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