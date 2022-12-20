سرقة كبُرى في الضنيّة.. تفاصيل تكشف ما جرى داخل أحد المنازل!

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أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل يوسف الياس ميلان في بلدة بحويتا ـ الضنية، ثم قاموا بتكبيله مع الخادمة بعد إغلاق فمهما بقطعة قماش وسرقوا مبلغ 5 آلاف دولار أميركي مع طوق من الذهب و3 هواتف خليوية، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".