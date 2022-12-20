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لبنان

مولوي عرض مع نظيره المصري تعزيز التعاون في ظل التحديات الامنية اقليمياً ودولياً

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:55
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تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والوفد المرافق، زيارته الرسمية الى القاهرة لليوم الثاني، حيث اجتمع مع نظيره المصري محمود توفيق، في مقر وزارة الداخلية المصرية.
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واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزه، بالإضافة الى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك.

وأبدى مولوي تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مشيراً الى أن زيارته تأتي "في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين"، مؤكداً "اهتمام لبنان بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني"، فضلاً عن تطلعه إلى "تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".

من جانبه، أكد وزير الداخلية المصرية "حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين"، مشدداً على "أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الإهتمام المشترك، وحتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، في ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وزار مولوي أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث التقى مساعد وزير الداخلية رئيس الاكاديمية اللواء هاني ابو المكارم، واطلع على سير التدريبات التي يخضع لها العناصر والضباط.
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