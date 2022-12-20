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لبنان

لقاءٌ يجمع موظفي تلفزيون لبنان وإدارته لوضعهم في أجواء متابعة تحصيل حقوقهم

Lebanon 24
20-12-2022 | 12:39
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في بادرة لافتة، جمعت إدارة تلفزيون لبنان بشخص المديرة العامة فيفيان لبس صفير العاملين في المؤسسة ضمن لقاء لتبادل نخب الاعياد، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني موظفو تلفزيون لبنان تبعاتها.
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وكانت مناسبة وضعت خلالها المديرة العامة الموظفين في أجواء متابعتها لحقوقهم مع المسؤولين المعنيين.
 
وفي كلمة لها، تحدثت صفير عن اللقاء الذي جمعها ووزير المال يوسف الخليل، وما تمّ عرضه لجهة وجوب منح الموظفين المساعدة الشهرية التي أقرّت في مشروع قانون الموازنة العامة، وهي عبارة عن راتبين.
 
وأشارت لبس إلى أنّ الوزير الخليل أبدى كل استعداد للمساعدة في إيجاد حلول تراعي أوضاع العاملين المعيشية من ناحية، والإمكانات المادية للدولة من جهة ثانية.
 
وختمت لبس بالتأكيد أنّها بحركة دائمة لتحصيل الحقوق وإنقاذ المؤسسة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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