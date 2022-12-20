لقاءٌ يجمع موظفي تلفزيون لبنان وإدارته لوضعهم في أجواء متابعة تحصيل حقوقهم

في بادرة لافتة، جمعت إدارة تلفزيون لبنان بشخص المديرة العامة فيفيان لبس صفير العاملين في المؤسسة ضمن لقاء لتبادل نخب الاعياد، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني موظفو تلفزيون لبنان تبعاتها.

Advertisement

وكانت مناسبة وضعت خلالها المديرة العامة الموظفين في أجواء متابعتها لحقوقهم مع المسؤولين المعنيين.

وفي كلمة لها، تحدثت صفير عن اللقاء الذي جمعها ووزير المال يوسف الخليل، وما تمّ عرضه لجهة وجوب منح الموظفين المساعدة الشهرية التي أقرّت في مشروع قانون الموازنة العامة، وهي عبارة عن راتبين.

وأشارت لبس إلى أنّ الوزير الخليل أبدى كل استعداد للمساعدة في إيجاد حلول تراعي أوضاع العاملين المعيشية من ناحية، والإمكانات المادية للدولة من جهة ثانية.