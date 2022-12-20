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لبنان

"العمالي العام": متضامنون مع إطفاء طرابلس وعمال اتحادات بلديات الشمال

Lebanon 24
20-12-2022 | 13:05
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أعلن الإتحاد العمالي العام في بيان، تضامنه "مع فوج إطفاء طرابلس وموظفي اتحاد بلديات الفيحاء، واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، وذلك في معركة تحصيل حقوقهم.
وحيّا الاتحاد جهود سائر الموظفين والعمال ومثابرتهم على المطالبة والتحرك، وقال: "نجدد مساندتنا لهم جميعا، ونهيب بوزير الداخلية القاضي بسام مولوي التدخل الفوري لإنصاف هذه الفئة سواء بتأمين سلفة مالية لفوج الإطفاء في طرابلس ولاتحاد عمال البلديات في الفيحاء، أو الفصل في الخلافات القائمة بين هذا الاتحاد وبين بلدية طرابلس، وسنبقى على العهد الى جانب كل صاحب حق وبكافة الوسائل المتاحة".
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