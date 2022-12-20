ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45500 و45600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 44950 و45050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.