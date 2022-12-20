Advertisement

لبنان

ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً

Lebanon 24
20-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1021784-638071654464814659.jpg
Doc-P-1021784-638071654464814659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45500 و45600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 44950 و45050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
lebanon 24
21/12/2022 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. اليكم ما سجله مساء اليوم
lebanon 24
21/12/2022 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
lebanon 24
21/12/2022 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة عصراً
lebanon 24
21/12/2022 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2022-12-20
17:15 | 2022-12-20
16:55 | 2022-12-20
16:37 | 2022-12-20
16:10 | 2022-12-20
15:20 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website