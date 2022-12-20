ما جديد إصابات كورونا وكوليرا في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى1221791، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".كما أعلنت الوزارة "عدم تسجيل اي اصابة جديدة بكوليرا، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".