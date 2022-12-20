مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم.. ماذا جاء فيها؟

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لا تكاد حبال آمال لبنانية تنقطع حتى تحضر حبال رجاء أخرى.. وها هي اليوم موصولة بين لبنان ودول جوار العراق وفرنسا في قمة البحر الميت في الاردن علها تحيي : مفاصل المنطقة من البوابة العراقية من جهة وترفد الحيوية في مسار انتخاب رئيس لجمهورية لبنان من جهة ثانية.وما كان يشاع بين حين وآخر عن حراك الرئيس إيمانويل ماكرون المنتقل من الدوحة الى الاردن في ما يخص لبنان وأساسه اتصالات الرئيس الفرنسي مع مسؤولي وقادة السعودية و قطر ومصر والولايات المتحدة فإن هذا الحراك بدا اليوم بالذات أكثر تداولا" وتركيزا" في الإعلام كما في الأروقة الدبلوماسية العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة على أن تكون محطته الآن وغدا في قمة العراق 2 في الاردن.أوساط سياسية مطلعة أكدت أهمية وجدية هذه الاتصالات على رغم أنها لا تتوقع ترجمة لها إلا بعد رأس السنة الجديدة وإن كانت باريس ستشرع في دفع جديد للأجواء الايجابية عندما تتبلور ونقلها الى الداخل اللبناني قبيل نهاية العام الحالي..وفي المرحلة المقبلة بين كانون الثاني وشباط سيجري البحث عن الإخراج للحل المتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية سواء بمؤتمر في الخارج: في الدوحة أم غير الدوحة أو في مؤتمر داخل لبنان، أم باتصالات عبر الأفرقاء اللبنانيين ثم تحقيق الهدف بانتخاب الرئيس...ولقد لفتت اليوم زيارة السفير البخاري لصرح بكركي حيث التقى البطريرك الراعي وتناولا التطورات وموضوع الانتخاب الرئاسي الذي تستمر الرياض بالتنسيق حياله مع فرنسا..كما زار بكركي المستشار الثقافي للسفارة الايرانية كميل باقر.في الغضون والى مابعد رأس سنة 2023 خمسة وسبعون بالمئة من الشعب اللبناني يكتوون بنار الأسعار وتحليق الدولار على علو أربعة وأربعين ألف قدم تسحق معيشتهم التي أصبحت أصلا مذلة منذ أربعة أعوام وحتى الآن وليس هناك من القيمين على هذا الشعب من مسؤولين وقادة وأحزاب يذهبون الى عمق المعالجات الجديةفي وقت أصحاب الغرف السود يتلاعبون بسعر العملة اللبنانية الوطنية بطرق تشبه قلوبهم السود.تفاصيل النشرة نبدأها من الاردن من قمة بغداد 2 حيث السعودية وإيران تحضران مؤتمراً بدعم فرنسي في الأردن.بالأمس تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن معطيات خارجية تشير إلى (شيء ما) يتم التحضير له من أجل حل الأزمة في لبنان موضحا في الوقت نفسه أن الأمور تحتاج إلى وقت.وعندما يتحدث رئيس الحكومة عن معطيات خارجية يتبادر إلى الأذهان تلقائيا أقرب محطة خارجية وهي قمة (بغداد 2) التي استضافها الأردن وشاركت فيها دول عربية وإقليمية إلى جانب فرنسا.بعض اللبنانيين يراهنون بنسب مختلفة على هذا الحدث ويرصدون حجم حصة لبنان فيه ولا سيما في ظل مشاركة دول مؤثرة بالملف اللبناني في القمة الإقليميةوفيما لم يحضر لبنان بطريقة مباشرة في المقررات الصادرة عن القمة يراهن البعض على نقاش الشأن اللبناني في الإجتماعات الجانبية على هامشهاوبانتظار اتضاح صورة ما يمكن أن يرشح من الأردن حول لبنان يبقى الحل بيد اللبنانيين أما الخارج فهو عامل مساعد (لأنو ما بيحك جلدك إلا ظفرك).في الداخل تغرق الملفات السياسية في عطلة الأعياد ولا سيما لجهة إنسداد الأفق أمام الملف الرئاسي فيما تظل المأساة الإجتماعية والمعيشية على حضورها الثقيل في ظل دولار يواصل زحفه نحو الخمسين ألفا متسببا بالمزيد من الإنفلات في الأسعار.أما نقطة الضوء الوحيدة في موسم الأعياد فتطل من بوابة الأعداد الوفيرة للبنانيي الإغتراب الذين يصلون يوميا إلى وطنهم لقضاء العطلة بين عائلاتهم.عمر الشغور الرئاسي: خمسون يوما. سعر الدولار: خمسة وأربعون ألف ليرة. هكذا السباق متواصل بين عمر الفراغ وجنون الدولار.وهكذا أيضا لم تكد أضواء المونديال تبهت وتخفت، حتى سطع نجم الدولار من جديد وعاد سعره إلى الإرتفاع.فالعملة الخضراء عادت لتتصدر الإهتمام اللبناني، وخصوصا أنها سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا.فهل يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني؟ وإلى متى؟ وهل يواصل تحقيق أرقام قياسية تنسينا حتى الأرقام القياسية لليونيل ميسي في المونديال؟سياسيا: جمود داخلي مسيطر، كأن الأفرقاء الداخليين سلموا بالأمر الواقع، بل سلموا بعجزهم عن انتخاب رئيس يستحق شعار: "صنع في لبنان".لذلك تصدر الحراك الديبلوماسي في لبنان والخارج المشهد. في لبنان أولا زيارة لافتة للسفيرالسعودي إلى الصرح البطريركي في بكركي.البند الأول للبحث بين البطريرك الراعي والسفير البخاري الملف الرئاسي، حيث شدد البخاري على ضرورة انتخاب رئيس على مسافة واحدة من الجميع ولا ينتمي إلى أي محور سياسيوكما في الداخل، كذلك في الخارج. فالحراك يتبلور، وهو يعتمد مبدأ العصا والجزرة. الجزرة من خلال مؤتمر بغداد 2 الذي ينعقد في عمان.وقد كانت كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لافتة في السياق، حيث وضع ازمة لبنان في اطار الازمات الاقليمية، معتبرا ان حلها يتطلب اجندة تعاون صادقة بين دول المنطقة.اما وزيرة خارجيته فدعت المسؤولين اللبنانيين الى الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل انتخاب سريع لرئيس جديد وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة. مقابل الجزرة الفرنسية تبرز العصا الاميركية.فالمعلومات الواردة من العاصمة واشنطن تشير الى مسعى ظاهر في الكونغرس الاميركي يهدف الى الضغط على وزراتي الخارجية والخزانة لفرض عقوبات زاجرة ورادعة في حق السياسيين اللبنانيين الذين يسهمون في عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.فهل يؤدي حراك الخارج الى التعويض عن فشل الداخل؟ وهل قدر لبنان ان ينتخب رئيسه في معظم الاحيان بكلمة سر اقليمية- دولية، فيما قسم لا بأس به من نوابه يتهربون من قول كلمته عبر الورقة البيضاء ؟صرافو السوق السوداء يعلنون اضرابهم عن العمل ، فيزيدون من حمى صعود الدولار، قد يبدو الخبر مستغربا ، لكنه ليس فريدا من نوعه في لبنان مع الواقع الذي يعيشه اللبناني مع قطاع المولدات الخاصة الذين كانوا لوحوا بالاضراب، فلجأت الدولة الى استرضائهم ، وهم اذا ما فعلوا، فان الكهرباء ستختفي لاكثر من عشرين ساعة يوميا. هكذا يحصل عندما تغيب السلطات المعنية والثواب والعقاب.ويحصل عندما يعتكف القضاة، ويضربون عن مهامهم أن يولد أطفال في سجون لبنان، فالاحكام معطلة، والزنازين تزداد اكتظاظا بالنزلاء ، فلا قرارات باخلاء السبيل ، وقد تمر أشهر قبل أن يبت بقضية.وقد يتحول ما تبقى من أخضر لبنان الى حطام مع انتشار مافيات قطع الاشجار بتغطية احيانا من محميات سياسية وبغياب للمدعين العامين البيئيين، كل ذلك يحصل فعلا في لبنان لان الدولة معطلة والمعنيين يستنكفون عن القيام بواجباتهم، فلا خميس انتخابيا هذا الاسبوع. فموسم اعياد النواب بدأ باكرا ، وإحداث اي خرق في حالة المراوحة السلبية يبدو غير قريب.في فلسطين المحتلة، رحل الشهيد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال تاركا وصية قبيل استشهاده بفترة قصيرة بأن أكملوا طريق الشهداء لمواجهة المحتل، أبو حميد المعتقل منذ عام الفين واثنين ومحكوم عليه بالسجن المؤبد سبع مرات، كان شهد له الميدان بتصديه للاحتلال خلال انتفاضة الاقصى.في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وفي حضرة أهالي شهداء الاعتداءت الارهابية، يؤكد الامام السيد علي الخامنئي أن الأميركيين يرفعون شعار حقوق الإنسان في القول ، ويخلقون مجموعات إرهابية خطرة بالفعل.إقليميا ودوليا، الأنظار نحو مؤتمر عمان، الذي يجمع مختلف الأطراف الخارجية المعنية بلبنان، عسى أن تحقق المحادثات الجانبية المحتملة خرقا يترجم على المستوى المحلي تحريرا للاستحقاق الرئاسي، وحكومة قادرة على انجاز الاصلاحات بمواكبة مجلس النواب.أما داخليا، فالأنظار نحو سعر الدولار، الآخذ بالتحليق من جديد، بلا ضابط ولا رادع، فيما بعض المسؤولين يتفرجون، وكأنهم غير معنيين، إلا بالمناكفات السياسية، وساحتها الراهنة حكومة تصريف الاعمال، التي يصر رئيسها على الاستفزاز، عبر التلويح بعقد جلسات جديدة، مكرسا بذلك خرق الدستور وضرب الميثاق، بشكل لم يقبله أسلافه، ومنهم على سبيل المثال الرئيسان حسان دياب وتمام سلام.وفي الموازاة، شكلت الزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال عون للمقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي محط الأنظار مساء، حيث أطلق سلسلة مواقف سياسية، داعيا الى مواصلة النضال، ومجددا التأكيد بأن نهاية الولاية الرئاسية ليست نهاية للمسيرة، بل بداية جديدة، لإكمال الطريق.ستة أعوام رئيسا لجمهورية علقت على شبكة التيار.. وفي استراحة جنرال لم يحارب، أطل ميشال عون ضيف شرف على ميرنا الشالوحي مترئسا تكتلا لحاشيته السياسية بعدما كان رئيسا للبنان وعلى مسمع من اتخذ البلاد رهينة مرسوم جوال وعطل انتخاب رئيس ما لم يخرج من بيت طاعته..قال عون: في حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن، والوطن لا يبنى بالزمرة الحاكمة حاليا...ولوهلة يظن المتابع أن من يتكلم ليس رئيسا سابقا، ولم يصل إلى قصر بعبدا على صهوة إصلاح كبا عند أول مفرق تغيير، وانصهر والصهر مع فرقته الموسيقية الحاكمة في لعبة المحاصصة وترشيد الفساد وفي لحظة تبصير وقراءة كف وضرب مندل، تحول عون إلى استشرافي يستطلع المرحلة، فتوقع ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لكي نتنفس من جديد..وأحصى أن ثمانين في المئة من الشعب اللبناني أصبح فقيرا لكن من دون أن يخبرنا من أوصلنا إلى هنا،ومن أطبق على صدر لبنان وخنقه ساحبا أنفاسه، وكيف نشر عصابة حاكمة منعت عن اللبنانيين الكهرباء وعطلت حكومات، ولم يكن لها من مهام سوى إبقاء البلد رهينة بدع دستورية وميثاقية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق المسيحيين ولعون السياسة رديف في القضاء.. وغزوات ونشر غسيل قضائي على حبال التواصل الاجتماعي والقضاء المعتكف على أزماته وعن أقواس محاكماته..أطلق اليوم حملة تطهير من تحت، بكف يد القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا شادي قردوحي عن العمل.. لعلة عدم الأهلية والانقلاب على الصورة المكرسة عن القاضي التي تستوجب الالتزام بموجب التحفظ فهل يكمل طريقه إلى "بعبدا الفوقا"،ويفتح ملف القاضية غاده عون العالق على عدم الأهلية نفسها؟.اليوم القضائي لم يقف عند حدود التغريد والتسديد بالموقف السياسي.. بل استتبع بطلبي رد بحق القاضية غاده عون، تقدم بهما كل من النائب وليد جنبلاط بعد استدعائها أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه على خلفية نقل ملكية ثلاثمئة وستة عقارات من جنبلاط إلى ابنه النائب تيمور جنبلاط والثاني من الوكيل القانوني لهدى سلوم الموقوفة بتهم الفساد في النافعة وعلى ما تقدم..فإن بعض القضاء نسخة غير منقحة عن السياسة، وسيبقى مكتوف اليدين طالما بعض محاكمه أصبحت محميات سياسية تدار من غرفها السوداء في العرف، من الجائز أن يقود القضاء حملة الأيادي البيض لتطهير أروقته من شوائب قضاتها..وفي لغة العدل، لماذا لم يتحرك القضاء نفسه ويخض معركة الدفاع عن أصول الدولة، أقله على ضفة الصفقات والسمسرات والإخبارات بحق من يتلاعب بالعملة الوطنية وأسواق الدولار السوداء التي سجلت اليوم ارتفاعا جنونيا وصل إلى حدود خمسة وأربعين ألفا.. في ظل معلومات أن الدولار فتح خطا عسكريا مع دمشق حيث تتم عملية تهريب العملة الخضراء. تحليق الجنرال الأخضر عاليا على أبواب الأعياد، ضرورة تبيح المحظور على اجتماع حكومة تصريف الأعمال..لكن فيتو المراسيم الجوالة يحول دون ذلك وبشهادة مشرع من زمن حكومة تمام سلام نفسها،قال الوزير السابق بطرس حرب للجديد: إن تلك المراسيم غير مطابقة لمواصفات المرحلة، ويعمل بها عند الدواعي الأمنية فقط، والتي تمنع الوزراء من الوصول إلى مقر الاجتماع...ووصف حرب المراسيم الجوالة اليوم بأنها خروج على أحكام الدستور واختراع على الطريقة اللبنانية، وبالتالي لا حاجة إلى الجوء إليها لأنها تعطيل قصدي لعمل السلطة التنفيذية..وجزم بأن توقيع كل الوزراء لم يكن شرطا لتطبيق المرسوم، وأن الإجماع الوزراي على قضية واحدة من شأنه عرقلة هذه القضية وعليه،وبحسب الدستوري بطرس حرب، فإن لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحق في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. لبنان يلفظ أنفاسه.. وملفه وصل إلى ضفاف البحر الميت في مؤتمر بغداد الثاني الذي ضم دول جوار العراق بحضور فرنسي بعدما حضر اليوم في بكركي وإن على هامش التهاني لمناسبة الأعياد، بزيارتين منفصلتين إيرانية وسعودية وأفادت مصادر الصرح البطريركي لقناة الجديد أن السفير السعودي وليد البخاري أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، إضافة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكون منسجمة مع الرئيس للنهوض بلبنان وقال إن هناك تواصلا دائما مع بعض الجهات الدولية في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وعلى رأسها الدولة الفرنسية.وفي خاتمة أحداث اليوم انتقل صخب المونديال إلى الأرجنتين حيث خرج شعبها إلى الشوارع مستقبلا أبطال منتخبه استقبال الفاتحين وعاد الهدوء إلى الملاعب حيث طوي العلم الفلسطيني ومعه قضية حملها أسود الأطلس إلى المربع المستطيل ورفع رايتها اليوم " أسد مقنع" ارتقى شهيدا في معتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي ولناصر أبو حميد المحكوم بالمؤبد خمسة أشقاء محكومون بالمؤبد شقيق شهيد، صدق محمود درويش حين قال على تلك الأرض ما يستحق الحياة.