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لبنان

آخر المعلومات.. لماذا ارتفع سعر الدولار مساء اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2022 | 14:00
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علم "لبنان24" أنّ عدداً كبيراً من صرّافي الدّولار في السّوق الموازية، توقفوا مُجدداً مساء اليوم الثلاثاء عن بيع وشراء الدولار من المواطنين، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف العُملة الخضراء.
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وأشارت المعلومات من السّوق إلى أن هناك بلبلة حصلت بين الصرافين خلال الساعات الماضية، الأمر الذي ساهمَ برفع سعر الدولار بشكلٍ هائل في فترة المساء.
وقال أحدُ الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّ "هناك إشكالات بين صرّافين كبار بسبب الإضراب الذي حصل أمس، الأمر الذي دفع بالبعض إلى رفع أسعار الدولار عبر مجموعات تطبيق واتساب".
وأشار الصرّاف إلى أن "هناك مضاربات كبيرة في السوق وأساسها الإشكالات القائمة"، متوقعاً أن "يشهد السعر انحداراً في وقت قريب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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