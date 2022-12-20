جرحى وهلعٌ كبير.. "ذئبٌ شارد" يُهاجم منطقة لبنانية!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأن 3 أشخاص من التابعية السورية، أصيبوا بجروح بينهم طفل في بلدة عزة قضاء النبطية، اثر هجوم ذئب شرس على منازل عدة.

وناشدت بلدية عزة الأهالي التزام الحذر لحين السيطرة على الذئب الشارد.