مداهمات للجيش في بعلبك.. ما القصّة؟

نفذت قوّة من الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات دهمٍ في مدينة بعلبك وبلدة بريتال بحثاً عن السّجناء الذين فروا من سجن جب جنين في البقاع الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وبحسب المصادر، فإنّ حملة الجيش مستمرة لتوقيف المطلوبين الفارين.