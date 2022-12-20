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لبنان

مداهمات للجيش في بعلبك.. ما القصّة؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 16:10
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نفذت قوّة من الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات دهمٍ في مدينة بعلبك وبلدة بريتال بحثاً عن السّجناء الذين فروا من سجن جب جنين في البقاع الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وبحسب المصادر، فإنّ حملة الجيش مستمرة لتوقيف المطلوبين الفارين.
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