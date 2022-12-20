Advertisement

لبنان

سمسرات نفطية بملايين الدولارات!!

Lebanon 24
20-12-2022 | 22:31
A-
A+
Doc-P-1021829-638071977252590947.jpg
Doc-P-1021829-638071977252590947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": لم يعد إنحدار الليرة إلى الخمسين ألفاً مقابل الدولار الواحد، محطة صعبة، ويبدو أنها أصبحت قيد أنملة قد يصل إليها خلال الأيام المقبلة، لتزيد الأسعار إلتهاباً، ويزيد معها عدد الفقراء إرتفاعاً. 
Advertisement
لن تنفع الدولارات التي يحملها القادمون لتمضية الأعياد بين الأهل والأصدقاء على أرض الوطن، في لجم إندفاعة العملة الخضراء، والحد من تدهور الليرة، طالما بقي أهل الحكم يتلهّون في نقاشات بيزنطية حول شرعية الجلسات الحكومية، وإحتدام معارك الفيتوات بينهم، في كل خطوة يمكن أن تساعد على تبريد نيران المآسي المعيشية، التي أكلت الأخضر واليابس في حياة اللبنانيين. 

لقد فقد اللبنانيون الأمل، ومعهم الأشقاء والأصدقاء المتحفزون لإخراج لبنان من جهنم الإنهيارات، لأنهم أدركوا عجز المنظومة السياسية الفاسدة، عن إطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة، وفشلها الفادح في إتخاذ أبسط الخطوات الكفيلة في تخفيف وتيرة تناسل الأزمات في مختلف القطاعات الحيوية. 
ومما يزيد الطين بلّة، أن لبنان الذي لم يعد في سلّم أولويات الإقليم، تحوّل إلى ساحة مواجهة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة، الدولية والإقليمية، بأدوات محلية، قضت على ما تبقى من مقومات الأمن والإستقرار، وسدّت منافذ المعالجات الناجعة، وجمّدت المساعدات اللازمة، وتركت اللبنانيين يواجهون تداعيات إنقساماتهم السيادية، ومضاعفات خلافاتهم الأنانية والحزبية، في زمن طبقة سياسية فاسدة من قمة الرأس حتى أخمص القدمين. 
ويكفي أن يعرف اللبنانيون أن مسؤولاً سياسياً بارزاً قد حصل على سمسرات بمئات الملايين من الدولارات في صفقة نفطية، تمت بالتوازي مع إتفاقية الترسيم البحري، قضت بتوزيع الحصص على الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب والإستثمار في البلوك رقم [٩]، ليدركوا من أية طينة شيطانية جُبِلَ بعض سياسيي هذا الزمن الرديء!
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-12-20
22:10 | 2022-12-20
22:16 | 2022-12-20
23:02 | 2022-12-20
22:55 | 2022-12-20
22:52 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website