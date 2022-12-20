اقتراح بتأجيل تسريح ضباط

كتبت" الاخبار": وقّع قائد الجيش العماد جوزف عون أمس اقتراحاً يقضي بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحاق، ورفعه إلى وزير الدفاع موريس سليم.

ومن غير المعلوم ما إذا كان وزير الدفاع سيوقع الاقتراح الذي يعدّ الفرصة الأخيرة لتفادي شغور في المجلس العسكري في الساعات المقبلة. إذ يُحال العرم على التقاعد في 23 كانون الأول، وإسحاق في 24 كانون الأول. والمرجح أن يكون تأجيل التسريح بين ستة أشهر وسنة تبعاً لاقتراح القائد. يذكر أن المدير العام للإدارة اللواء مالك شمص يحال بدوره على التقاعد في آخر شباط 2023.

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