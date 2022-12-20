القوات تتحضر للبلديات

خلافاً لغيرها من القوى المسيحية، بدأت القوات اللبنانية التحضير للانتخابات البلدية على اعتبار أنها ستجرى في موعدها في أيار المقبل. وعُلم أن هناك قراراً قواتياً حاسماً بتجاوز المشاركة الجزئية كما في الاستحقاقات السابقة لمصلحة تشكيل لوائح مباشرة هذه المرة ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من رئاسة المجالس البلدية، خصوصاً في جبل لبنان حيث لا يزال التشكيك كبيراً في الحجم التمثيلي للقوات.

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(الاخبار)