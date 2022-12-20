LBCI تجدّد بـ "الموجود"

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كتبت" الاخبار": رغم أنّ قناة lbci كانت سبّاقة في برامجها الفنية والترفيهية، إلا أنّها شهدت تراجعاً لافتاً في السنوات الأخيرة. مع انطلاق البرمجة الجديدة في الخريف الماضي، لوحظ غياب الأعمال التلفزيونية بشكل شبه كلي، مع الاكتفاء ببث بعض الأعمال القديمة وسط غياب البرامج الناجحة. يُرجع بعضهم تراجع المحطة اللبنانية إلى الضائقة المالية التي يعانيها الإعلام اللبناني ككل، بينما يرى بعضهم الآخر أنّ القناة المحلية دخلت في مرحلة كسل، وباتت تعتمد على أرشيفها فقط. لكن يبدو أنّ المحطة تتحضّر لـ «نفضة» صغيرة ستكون عبارة عن إطلاق جملة من الأعمال التلفزيونية التي قد تبعث الحياة والمنافسة مع المحطات الأخرى.في هذا السياق، بعدما ترك هشام حداد lbci في الخريف الماضي وانضمّ إلى mtv لتقديم برنامج «كتير هلقد»، وقعت محطة الضاهر في أزمة. كيف ستملأ سهرة الثلاثاء التي اعتاد فيها المشاهدون على متابعة «لهون وبس» على مدى سنوات؟ ارتأت القناة تأجيل إطلاق أي مشروع ريثما ينتهي «المونديال» ولاحقاً فترتا عيدي الميلاد ورأس السنة. لذلك قرّرت إطلاق برمجتها الجديدة بداية العام الحالي. فأي برامج في انتظار مشاهدي lbci؟. تحضّر lbci لبرنامج صباحي شامل سينطلق بداية العام المقبل، ويشبه في فقراته البرامج الصباحية التي عرضتها القناة قبل سنوات. يتضمن البرنامج فقرات تسلية وأبراج وموضة وديكور... وتوضح المصادر أن برنامج «نهاركم سعيد» السياسي سيبقى في موعده الصباحي، لكنه سيندمج مع البرنامج التلفزيوني الجديد.أما مقدّمو البرنامج الصباحي، فهم وجوه شبابية جديدة من بينهم «ملكة جمال لبنان 2010» رهف عبدالله، على أن يُعرض البرنامج طيلة أيام الأسبوع، ويضم فريق عمل متنوعاً. وقررت القناة أن تعزز حضور كارلا حداد عبر تقديمها برنامجاً فنياً جديداً سيُعرض مساء كل ثلاثاء. وقد رصدت ميزانية مقبولة للبرنامج الذي يستضيف نجوماً من الصف الأول. إذ إنّ lbci تحاول رفع سقف المنافسة مساء الثلاثاء حيث سيطل هشام حداد على mtv ببرنامج «كتير هلقد» الذي يدور في فلك السخرية. ولن تغيب البرامج الساخرة على lbci مع انسحاب هشام حداد، بل إنّ المحطة تبحث في مسألة تقديم برنامج ساخر جديد سيعلن عن تفاصيله قريباً.