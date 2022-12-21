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لبنان

اطلاق نار وقذائف.. والسبب مخدرات

Lebanon 24
21-12-2022 | 01:07
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تطور اشكال فردي بين كل من م.ح من بلدة طاريا والمدعو م.ط من بلدة بريتال الى اطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية.
وقد ادت الاشتباكات الى تضرر منزل م.ط وسياراته.
 واشارت مصادر امنية الى ان سبب الخلاف يعود الى تجارة مخدرات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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