الطقس سيتحوّل: منخفض جوي آتٍ من قبرص إلى لبنان.. وتحذير من الأب خنيصر

بعد الاستقرار الجوّي الذي دام حوالي اسبوع، يعود الطقس مع بداية فصل الشتاء اليوم 21 كانون الأول الى ممطر ومثلج وبارد، مع عواصف رعدية.

وأفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه يتشكل منخفض جوّي بين قبرص ولبنان اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء ويبدأ تأثيره على المناطق الساحلية والداخلية قبل الظهر، ويشتد نشاط الامطار خلال المساء وصباح الخميس، مع تساقط محلّي للبرد وعواصف رعدية.

ويترافق هذا الوضع مع تدنٍ بدرجات الحرارة فتتساقط الثلوج فوق 1700متر ليل الاربعاء وصباح الخميس، وللخط الساحلي النسبة الاولى من الامطار من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب،

وحذر خنيصر من انه اعتباراً من قبل ظهر اليوم الاربعاء، تتكدس السحب المتوسطة، لتتحوّل الى ركامية مرتفعة ظهراً، فتتساقط الامطار وتشتد غزارتها بين الساعة الواحدة ظهراً والسابعة مساءً، مصحوبة بصواعق وعواصف رعدية وتساقط غزير لحبات البرَد، وهناك خطر تشكل السيول والفيضانات على الطرقات.

الامطار الطوفانية التي ستترافق مع الصواعق والبرَد: صيدا، صور، الدامور، النبطية وجوارها، جونية وبيروت وبعبدا، شكا، جبيل البترون، طرابلس.

وتتعمق الامطار بسرعة فوق الجبال الغربية والبقاع وتتساقط الثلوج بشكل خفيف وخجول فوق 1700 متر.