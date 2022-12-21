حزب الله يتجنب الرد: معادلة علنية للمطار؟

يحاول حزب الله قدر الإمكان تجنب الرد بشكل رسمي ومباشر على ما يتم تداوله اسرائيليا بأن مطار بيروت يشهد عمليات تهريب اسلحة حساسة من إيران الى الحزب في لبنان.

ويعمل الحزب على ان يكون الرد عبر محللين سياسيين واعلاميين مقربين منه، لك في حال استمر التصعيد الاسرائيلي والتركيز على مطار بيروت فإن تعليقاً من الامين العام السيد حسن نصرالله سيصدر في خطابه المقبل، بحسب مصادر مطلعة.

أضافت "ان حزب الله لا يريد التأكيد او النفي رسميا وهذا يدخل ضمن سياسته العامة لكنه في الوقت ذاته سيضع قريبا معادلة علنية وخطوطا حمراء لردع اسرائيل عن التفكير في اي إستهداف لمطار بيروت ويلزم نفسه بها امام الرأي العام".