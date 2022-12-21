Advertisement

لبنان

ارتفاع مرتقب لأسعار المحروقات.. هذا الرقم المتوقع

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1021891-638072103715992872.jpg
Doc-P-1021891-638072103715992872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعجّب ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، من الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سائلا: "هل يعقل أن يرتفع الدولار بأسبوع واحد 5 ألاف ليرة وبيوم واحد ألف ليرة؟".

وأكد أبو شقرافي حديث عبر صوت لبنان أن "جدول أسعار المحروقات، سيحمل اليوم ارتفاعا بحوالي الـ 15 ألف ليرة فرق سعر الدولار في الأسواق المحلية".
Advertisement

ولفت إلى أنه "الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، هو جريمة ترتكب بحق المواطن اللبناني".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-12-21
03:00 | 2022-12-21
02:56 | 2022-12-21
02:50 | 2022-12-21
02:30 | 2022-12-21
02:15 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website