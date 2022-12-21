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لبنان
ارتفاع مرتقب لأسعار المحروقات.. هذا الرقم المتوقع
Lebanon 24
21-12-2022
|
02:00
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تعجّب ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، من الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سائلا: "هل يعقل أن يرتفع الدولار بأسبوع واحد 5 ألاف ليرة وبيوم واحد ألف ليرة؟".
وأكد أبو شقرافي حديث عبر صوت لبنان أن "جدول أسعار المحروقات، سيحمل اليوم ارتفاعا بحوالي الـ 15 ألف ليرة فرق سعر الدولار في الأسواق المحلية".
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ولفت إلى أنه "الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، هو جريمة ترتكب بحق المواطن اللبناني".
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