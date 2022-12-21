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لبنان

قبل نهاية العام الدولار سيصل إلى هذا الرقم.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:15
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لم يستبعد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن يتخطى الدولار في السوق الموازية سقف الـ 49 ألف ليرة قبل نهاية العام، كما توقع bank of America في تقرير سابق له.

 

أكد حبيقة الا سلاح وفي حديث الى صوت كل لبنان بيد المصرف المركزي لمواجهة الأزمة المالية، كما وأنه عاجز عن حماية الليرة والحد من الانهيار، وأوضح حبيقة أن الطلب على الدولار أقوى من العرض، لذلك لا يمكن لمصرف لبنان تطيير العشر مليارات دولار المتبقية لديه.

 

وعن التدابير التي اتخذتها المصارف بالأمس بتقليص السحوبات بحسب منصة صيرفة ورفع نسبة الحسومات على الحسابات الموجودة لديها، رأى حبيقة أن القطاع المصرفي في حالة فوضى، وهو ينهار أكثر فأكثر بعد فقدان الثقة به.

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