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لبنان

"ست الدنيا" بيروت تستعد للميلاد.. زينة وناس وفرحة أطفال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2022 | 02:30
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كما في كل مدن العالم، ارتدت "ست الدنيا" بيروت أبهى حلّة وتلألأت الزينة في أحيائها الرئيسية والفرعية، استعداداً لولادة طفل المغارة واستقبال السنة الجديدة.
وعمّت المظاهر الاحتفالية  شوارع بيروت، فهرب المواطنون اليها مع أولادهم لرؤية ومشاهدة الزينة، فالعيد بالنسبة للبنانيين أصبح فسحة روحية ومساحة يهرب اليها المتعبون من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
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عيد الميلاد في لبنان عيد لجميع  اللبنانيين.. فأسواق بيروت التجارية مزدحمة بالزبائن الذين يحرصون على شراء أجمل الهدايا، وتناول أفضل المأكولات والحلويات من المحلات التي اكتست بحلّة العيد.
 
 
 
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بيروت لم تفرّق بين غني وفقير، فهي تحتضن الجميع بغض النظر عن دينهم، بلا تمييز بين طائفة وأخرى، فهي حريصة على أن يكون الميلاد لكافة اللبنانيين.
 
 
ومن أجمل مظاهر الأعياد، فرحة الأولاد الذين يرقصون ويلعبون مع عائلاتهم الذين يحاولون قدر الإمكان الاستفادة من موسم الأعياد لعل ذلك ينسيهم تبعات الأزمة الاقتصادية القاسية.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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