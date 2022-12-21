اطلاق نار في طرابلس.. ماذا جرى؟

أطلق ملثمون على متن دراجة نارية، فجر اليوم، النار على العنصر في الجيش "ح.ب" في محلة الخناق - طرابلس ما ادى الى اصابته بقدميه فيما فرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.



وعلى الفور، حضرت عناصر من الاسعاف وعملت على نقل الجريح الى مستشفى المظلوم للعلاج ولم تعرف الاسباب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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