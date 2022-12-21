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لبنان

مولوي: تصميم لإعادة بناء البلد على أسس السيادة والقانون

Lebanon 24
21-12-2022 | 04:10
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أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي "تصميم اللبنانيين في الداخل والاغتراب لإعادة بناء لبنان على أسس السيادة والقانون، وعلى مبادئ المساواة والعدالة".


وقال خلال لقائه الجالية اللبنانية في جمهورية مصر العربية، في دارة سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، انه "سمع من المسؤولين المصريين الذين التقاهم وقوفهم الى جانب لبنان ودعمهم المستمر له لما فيه مصلحة الشعب اللبناني"، مؤكداً "استمرار العمل لحماية مجتمعاتنا العربية في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك واتخاذ الاجراءات الآيلة الى إعادة الثقة وطمأنة الأشقاء العرب والعالم".
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بدوره، رحّب السفير الحلبي بالوزير مولوي ناقلاً اليه تطلعات ابناء الجالية ونظرتهم تجاه لبنان وأملهم الدائم في تحسن الأوضاع في وطنهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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