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لبنان

المفتي قبلان يُحذر.. وقد أعذر من أنذر

Lebanon 24
21-12-2022 | 04:46
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توّجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح "للقيادات المسيحية والإسلامية" بالقول: "ما يجري بالبلد كارثة وطنية وتسونامي دولي إقليمي يستثمر بجوع الناس وإبادتها علناً وسط مجزرة دولار".

 

واكد ان "ما يجري الآن إبادة معيشية بخلفية مشروع دولي محلي يريد نصف دولة ونصف استقرار ونصف شراكة وطنية ونصف فلتان ونصف فراغ سياسي ودستوري استغلالاً لمشروع عاصف وموجات شحن طائفي وانسداد سياسي وأدوات تجويع وترويع وعداوات وغرف سود تعمل على طحن لبنان وتفكيكه بخلفية أجندة أجنبية خبيثة".

 

وختم متوجها للقيادات المسيحية والإسلامية بالقول: " تداركوا عيشنا المشترك ودولتنا الجامعة وسلمنا الأهلي،لأن ترسانة المخابرات الدولية بالداخل اللبناني تحمل أجندة تصفية مروّعة تريد عبرها استبدال صيغة الدولة بصيغة الخراب والمتاريس، وقد أعذر من أنذر". 

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