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لبنان

​للبلديات... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة

Lebanon 24
21-12-2022 | 05:05
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أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت لصالح 1039 بلدية مبلغاً وقدره /215.132.302.000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر ملياراً ومائة اثنان وثلاثون مليوناً وثلاثماية والفي ليرة لبنانية)، من صندوق الخزينة المركزي، يمثل الدفعة الثانية والأخيرة 50% من عائدات البلديات (عن العام 2020)، بموجب المرسوم 9930 تاريخ 29/8/2022 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحاد البلديات عن العام 2020).
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كما حوّلت لصالح 59 اتحاد من اتحادات البلديات مبلغاً وقدره /21.524.580.000/ل.ل. (واحد وعشرون ملياراً وخمسماية وأربعة وعشرون مليوناً وخمسماية وثمانون ألف ليرة لبنانية) يمثل الدفعة الثانية والأخيرة 50% من عائدات اتحادات البلديات وفقاً للمرسوم المذكور أعلاه (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن العام 2020).
 
 

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