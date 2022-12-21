معوّض يستقبل سفيرة فنلندا

استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض اليوم سفيرة فنلندا لدى لبنان آن مسكانن حيث تباحثا في آخر التطورات في لبنان والمنطقة. كما وشددا على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وأولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتنفيذ الاصلاحات لوضع البلاد على سكّة التعافي.

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