بعد إصابته في العاقبية... الجندي الإيرلندي إلى بلاده

نقلت بعثة عسكرية طبية ايرلندية الجندي الإيرلندي الذي أصيب بحادثة العاقبية من مستشفى حمود الجامعي الى مطار رفيق الحريري الدولي، بمؤازرة من الجيش، وذلك تمهيدا لنقله الى بلاده لمتابعة علاجه هناك.

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