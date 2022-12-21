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لبنان

إرتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
21-12-2022 | 05:43
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ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة، والمازوت 21000 ليرة، والغاز 13000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان: 755000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 775000 ليرة

المازوت: 830000 ليرة
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الغاز: 489000 ليرة
 
 
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