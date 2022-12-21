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لبنان

داخل السوق التجاري في صيدا... يبيعون ذهباً مزوّراً بفواتير من محلات وهمية!

Lebanon 24
21-12-2022 | 05:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص مجهولين ببيع سلاسل ذهبية مزوّرة مصنوعة بطريقة احترافية بموجب فواتير لمحلات وهمية، وذلك داخل السوق التجاري في مدينة صيدا.
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على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل عناصر هذه المفرزة، توصّلت الى تحديد هوية أفراد العصابة الذين توزعوا داخل السوق التجاري لتنفيذ أكبر عدد من عمليات النصب. كما تبيّن ان هذه العصابة كانت قد قامت سابقًا ببيع سلاسل ذهبية مزورة في بعض المناطق البقاعية.

بناء عليه، وبعد الرصد والمراقبة، تمكنت دوريات مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفهم بكمين محكم في صيدا، وهم كل من السوريين:

م. ج. (مواليد عام 1996)
ع. ف. (مواليد عام 2002)
ح. ح. (مواليد عام 1986)
م. س. (مواليد عام 1987)
وضبطت بحوزتهم مبلغ /450/$ حصيلة عملية نصب، و/4/ سلاسل مطلية باللون الذهبي و/3/ فواتير مزورة، وسيارة نوع "بيجو" لون أسود المستخدمة في عملياتهم.

كما أفاد الأول والثاني انهما أقدما سويًا على بيع سلسال مزور لصاحب محل معد لبيع المجوهرات في صيدا لقاء مبلغ /34,800,000/ل.ل.

سلموا مع المضبوطات الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
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