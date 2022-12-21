سلسلة اجتماعات لميقاتي.. وهذا ما أعلنه بيرم عن مساعدة المرضى واللائحة الدوائية

شهد السراي الحكومي اليوم سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أولها خصص للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات وشارك فيه وزير المال يوسف الخليل، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالدكتور محمد كركي، ومدير مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جوزف عتيق.

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وأعلن الوزير بيرم بعد الاجتماع: عقد اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء والمعنيين، وتم فيه النقاش في الأمور الصحية وفي إعادة النظر بالتعرفات الطبية ومسائل الأدوية ومدى توافرها، وتوفير الأموال والسلف اللازمة للمستشفيات من أجل مساعدة المرضى. وتم الإتفاق على متابعة القضايا، فهناك أمور سيتابعها دولة الرئيس مع حاكم مصرف لبنان تتعلق بتسهيل دفع المستحقات عبر البنوك ، وهناك أمور لدى وزير المالية تتعلق بتوفير السلفات والتدوير في الأوقات المناسبة وتسهيل عمليات الدفع، أيضا تم الإتفاق على عقد اجتماع بين وزراء العمل والصحة ومدير عام الضمان ومدير عام تعاونية موظفي الدولة من أجل إعادة النظر باللائحة الدوائية الواسعة جدا، وسيتم اعتماد الأدوية الاساسية لدعمها، فبدلا من أن يدفع المواطن مبالغ كبيرة على كل الأدوية ويحصل على دعم صغير، سيتم اعادة النظر بهذه اللائحة لتلبية اكثر الأمراض المتداولة، وسيعقد لقاء قريب لبحث هذا الأمر.

وأشار إلى ان كل خطوة تقوم بها الحكومة يسبقنا فيها ارتفاع صرف الدولار، ولكن نعمل على طريقتنا، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، وكل ذلك من أجل أن تبقى هناك مواكبة دائمة تحقق مصلحة المواطن أولا.

وفد البنك الدولي



والتقى الرئيس ميقاتي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور المستشارين الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي وتم خلال اللقاء عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان.

إتحادات البلديات

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في مطالب اتحادات البلديات شارك فيه وزير العمل مصطفى بيرم وكل من: رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات الشوف روجيه العشي، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحاده، رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر،رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش ورئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعديه.

الوزير بيرم

وأعلن الوزير بيرم بعد الاجتماع:"في ضوء الاجتماع الذي حصل بالأمس في وزارة العمل مع السادة رؤساء اتحادات بلديات لبنان الذي هو خطوة متقدمة جدا بأن تفكر اتحادات البلديات مع بعضها بطريقة واحدة وجامعة مما يعطيها القوة والتأثير لإيصال الصوت،تم اللقاء مع الرئيس ميقاتي اليوم وقدمت لائحة بمطالب موحدة تساعد البلديات على الإستمرار لجهة تأمين رواتب العاملين فيها وتأمين المتطلبات بحدها الأدنى لما تقوم به البلديات عوضا عن الدولة لسد الفجوة التي تسبب بها الغياب القسري للدولة.

تم عرض هذه المطالب وابلغنا دولة الرئيس بأن هناك موعدا غدا مع المسؤول في المالية عن ملف الصندوق البلدي المستقل الذي هو من أهم الصناديق التي تغذي الواردات البلدية. وقد قُدمت ملاحظات من رؤساء الإتحادات بشان كيفية تفعيل الصندوق والدفع وتوضيح آلياته وعدم التأخير فيها. وطرحت أيضا اشكالية الشراء العام حيث هناك فجوة تشريعية اذ تم تغييب الرأي البلدي في عملية الصفقات وآلية التلزيمات لأن هناك شروطا تكاد تكون مستحيلة التطبيق.

أضاف: لقد أشاد دولة الرئيس بفكرة اتحاد بلديات للبنان وتم التطرق الى مسألة الهبات والقروض، وطالب رؤساء الاتحادات بأن يكون هناك حصة وازنة من هذه القروض ذات الطابع التنموي المهم جدا. وتم أيضا تركيز ملاحظة وهي ان بعض المنظمات الدولية وعبر جمعيات المجتمع المدني تنفذ مشاريع لا يكون التنسيق في إطار الأولويات فيها. وتم البحث برفع الصوت وبالتوصية من اجل ان يتم التنسيق مع الاتحادات لأن" اهل المكة ادرى بشعابها.غدا سيبلغنا دولة الرئيس بنتيجة هذا الإجتماع وسيكون هناك ألية للمتابعة.

حرفوش

وتحدث رئيس اتحاد بلديات جزين حرفوش باسم الوفد وقال:" نشكر الوزير بيرم لوقوفه الى جانبنا والى جانب مطالب البلديات المحقة التي هي في الواجهة، ولقد رفعنا الى دولة الرئيس ورقة مطالب مؤلفة من خمس نقاط وأهمها تفعيل الصندوق البلدي المستقل، وموضوع الخليوي ورواتب الموظفين الذين لم يعد بأمكانهم العمل برواتب زهيدة جدا. نحن نأمل خيرا، وسنكمل جولتنا لدى الرئيس نبيه بري وبقية المسؤولين في الدولة لرفع صوت البلديات في سبيل الموظف البلدي والمواطن اللبناني

ابو الحسن